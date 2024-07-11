Член ОП Данюк считает, что США начинят оружием Прибалтику после Германии

Америка расширяет список территорий, где хочет расположить свое оружие. По мнению члена Общественной палаты России Никиты Данюка, США расположат вооружение не только в ФРГ, но и других странах Европы. Об этом он заявил в беседе с RT .

По словам специалиста, «совершенно очевидно», что американцы пытаются создать военную инфраструктуру на территории других стран, и занимаются этим уже давно. Сейчас они перешли в более активную стадию, зарясь на локации Германии, Польши и стран Прибалтики.

«То есть история с ФРГ — это демонстрация определенных намерений, что является для нас угрозой нашей национальной безопасности. Но это всего лишь такой пробный шаг, и я уверен, что, скорее всего, эти ракеты появятся и в других странах альянса. И, естественно, мы должны будем отвечать зеркально и асимметрично», — заключил собеседник канала.

Отметим, что замглавы российского МИД Сергей Рябков также придерживается мнения, что планы США угрожают нацбезопасности России.

Ранее сообщалось, что Германия, Британия и Франция объединяются в разработке нового вооружения.