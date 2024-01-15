Член политбюро хуситов Аль-Гахума пообещал жестко ответить «сатанинским» США

Йеменские хуситы не собираются закрывать глаза на агрессию со стороны США и Великобритании. Военизированная группировка сделала грозное предупреждение. KP.RU связалось членом политбюро движения Али Аль-Гахумом. Он ответил на вопросы журналистов о конфликте интересов стран.

Хуситов поддерживает Иран, который оказывает поддержку Сектору Газа в конфликте с Израилем. Именно это является причиной нападения на суда, идущие по Красному морю. В ответ на это Великобритания и США обстреливают базы и другие военные объекты в Йемене. Али Аль-Гахума рассказал, что страны нарушили международное право. Америку йеменцы считают страной-террористом. Представитель политбюро хуситов подчеркнул, что Йемен не собирается останавливаться, а лишь усилит ответные атаки.

«Наши стратегические операции (удары по Израилю и недопущение его судов в Красное море — прим.ред.) не прекратятся, пока израильская агрессия против Газы не остановится, не будет снята блокада с Палестины. Америка лишь ещё раз доказала, что она — абсолютное зло», — заявил Али Аль-Гахума.

По словам собеседника, Америка все больше теряет международный престиж, показывая свое истинное лицо. В Йемене полагают, что США можно сравнить с «Большим сатаной»: это настоящий вызов для хуситов и они не остановятся в искоренении зла.

Ранее сообщалось, что Китай назвал причину, которая не даст им вмешаться в конфликт с хуситами.