Члены «Русской общины» обратились к силовикам после критики из Чечни

После волны критики, последовавшей из Чечни, участники «Русской общины», которых обвинили в симпатиях к нацизму из-за инцидента с чеченскими юношами, запросили помощи у правоохранительных органов. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале организации.

Мужчины, скрывающие лица под масками, опубликовали видеообращение, в котором категорически опровергли обвинения в незаконной деятельности, подчеркнув, что их действия строго соответствуют законодательству.

Представители «Русской общины» сообщили об угрозах в свой адрес и обвинили тех, кто распространяет информацию о конфликте с чеченцами, в клевете. Граждане России обратились к уполномоченным органам с просьбой о проведении тщательного расследования.

Обвинения в нацистских взглядах в адрес членов движения прозвучали от Ахмеда Дудаева, помощника главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Он также выразил сомнение в том, что участники движения представляют интересы русского народа.

Ранее военкор Котенок ответил помощнику Кадырова на слова о членах «Русской общины».