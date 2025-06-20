Российский военкор ответил назвавшему членов «Русской общины» нацистами помощнику Кадырова

Накануне Дудаев назвал участников «Русской общины», которые «задерживали чеченских детей» в Москве, нацистами. Помощник Рамазана Кадырова заявил, что члены этого движения хотят натравить один народ на другой и занимаются провокационной деятельностью. Также чеченский министр отказался считать представителей общины русскими.

«Очень хорошо, что Ахмед Махмудович Дудаев всегда может объяснить, кто русский, а кто из русских выписан. Сами русские разобраться, видимо, уже не в состоянии. А Ахмед Махмудович всегда придет по-братски на помощь. И сейчас он проявил просто чудо-чуткость, помогая русскому народу выяснить, кто настоящий или нет», — написал Котенок.

Военкор отметил, что, по его мнению, Дудаев перерос региональный уровень и, возможно, нуждается в создании отдельного федерального министерства для определения русского гражданства и разъяснения таких критериев. Журналист также усомнился, что оценки Дудаева, основанные на его собственной логике, могут помочь разобраться в вопросе понятия «русского».

«Ахмед Махмудович точно знает, как и ответ на важный вопрос — как обуздать этническую преступность? Вопрос непраздный. Интересно, шариатские патрули будет предлагать?..» — написал Котенок.

«Русская община» была основана в конце 2020 года. Движение позиционирует себя как платформу или среду для объединения по принципу взаимопомощи, а также для возрождения русских традиций.

Ранее сообщалось, что в Москве военная полиция задержала автора телеграм-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова.