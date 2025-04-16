Главарю Таганской ОПГ грозит 25 лет лишения свободы за организацию убийства

12 лет он должен будет провести в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый должен будет выплатить штраф в размере 5 млн руб. Такого наказания для Жирноклеева добивается представитель прокуратуры, сообщает ТАСС.

Аналогичное наказание прокурор требует и для Олега Русанова, еще одного участника ОПГ. Все остальные подсудимые – восемь человек – могут быть приговорены к срокам от 23 до 24 лет лишения свободы.

11-й соучастник преступлений, Григорий Рабинович, скончался в июне 2024 года в СИЗО из-за хронических проблем с сердцем.

Все подсудимые были признаны виновными в инкриминируемых деяниях.

Ранее сообщалось о том, что суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ на сумму около 200 млн руб.