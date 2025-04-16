Главарю Таганской ОПГ грозит 25 лет лишения свободы за организацию убийства
Лидерам Таганской ОПГ грозят 25-летние сроки
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Главарю Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву грозит 25 лет лишения свободы за убийство преступного авторитета Аслана Усояна.
12 лет он должен будет провести в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый должен будет выплатить штраф в размере 5 млн руб. Такого наказания для Жирноклеева добивается представитель прокуратуры, сообщает ТАСС.
Аналогичное наказание прокурор требует и для Олега Русанова, еще одного участника ОПГ. Все остальные подсудимые – восемь человек – могут быть приговорены к срокам от 23 до 24 лет лишения свободы.
11-й соучастник преступлений, Григорий Рабинович, скончался в июне 2024 года в СИЗО из-за хронических проблем с сердцем.
Все подсудимые были признаны виновными в инкриминируемых деяниях.
Ранее сообщалось о том, что суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ на сумму около 200 млн руб.