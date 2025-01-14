ЧП с танкерами вынудило на создание госпиталя для дельфинов на Кубани

Весной 2025 года в Краснодарском крае откроют госпиталь для пострадавших дельфинов. Необходимость открыть учреждение возникла из-за разлива мазута после ЧП с танкерами в Керченском проливе.

На Кубани в центре спасения дельфинов «Дельфа» сообщили, что экстренный стационар для морских млекопитающих нужен в кратчайшие сроки, так как последствия разлива мазута уже катастрофические. Волонтеры и специалисты прогнозируют скорое увеличение больных и пострадавших китообразных. Однако серьезный прирост, по их предположениям, может случиться как раз к весне.

«В загрязненных акваториях выхаживать дельфинов на мелководье, как мы делали это раньше, будет невозможно. Пострадавших необходимо перемещать в бассейны для стабилизации и проведения экстренного лечения», — говорится в сообщение, передает ТАСС.

Центр спасения дельфинов может открыться в Анапе или Новороссийске. Необходимо около пяти-семи соток земли или складское помещение. Место будут выбирать недалеко от береговой линии. По предварительному проекту, в госпитале будет два крытых бассейна с системами фильтрации, отдельные помещения для специалистов и волонтеров и многое другое.

Ранее сообщалось, что в Черном море у побережья Анапы обнаружили новый выброс мазута.