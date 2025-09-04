ЧП в Берлине: автомобиль въехал в толпу на тротуаре, пострадали дети

В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, среди пострадавших есть дети. Водитель задержан, воспитатель с тяжелыми травмами госпитализирован. Об этом сообщает Bild.

В берлинском районе Веддинг иномарка на большой скорости выехала на тротуар и врезалась в группу людей. В момент происхождения рядом находились дети дошкольного возраста в сопровождении воспитателей.

По предварительной информации полиции, один из воспитателей получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в больницу. Несколько детей также пострадали, уточняется характер их повреждений. Водитель автомобиля был немедленно задержан на месте происшествия. Причины его действий сейчас выясняют следователи — рассматриваются все версии, в том числе и умысел.

Инцидент произошел на оживленной улице Зеештрассе, которая была перекрыта для следственных действий.

