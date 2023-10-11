Что нашли в обломках батискафа «Титан», поднятых со дня океана

В США сообщили о том, что со дна Атлантического океана были подняты остатки батискафа «Титан», на котором пять туристов в июне текущего года решили опуститься к «Титанику» на глубину почти в четыре километра, но погибли.

По данным береговой охраны, опубликованным 11 октября, со дна Атлантики подняли обломки, а в них были обнаружены останки предполагаемых жертв трагедии. Их сразу отдали специалистам для проведения всех необходимых экспертиз.

Находки и улики будут обсуждаться на совместном заседании ведомств, расследующих гибель членов экипажа батискафа «Титан».