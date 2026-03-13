Что не нравится владельцам Haval M6: реальные отзывы водителей

Кроссовер Haval M6 в целом оставляет у владельцев положительные впечатления, однако в процессе эксплуатации некоторые водители сталкиваются с отдельными недочетами. Пользователи портала Auto.ru поделились опытом владения автомобилем и рассказали, какие проблемы возникали у них за время эксплуатации, их отзывы подсчитала « Лента.ру ».

Один из владельцев обратил внимание на вибрацию, появляющуюся при торможении на скорости от 90 до 120 км/ч. По его словам, при небольшом пробеге стоит обратиться к официальному дилеру — в таком случае опорные диски могут заменить по гарантии. В противном случае их придется протачивать за собственный счет. Также водитель пожаловался на постоянный гул гидроусилителя руля. В дилерском центре сообщили, что заменить узел смогут только при его полной неисправности.

Еще одна часто обсуждаемая особенность — небольшой увод автомобиля в сторону при движении. Один из автомобилистов заметил такую проблему во время поездки протяженностью около четырех тысяч километров до Сочи и обратно. По его словам, машина немного тянет вправо, однако на комфорт вождения это существенно не влияет.

Некоторые пользователи упоминают и бытовые неудобства. Так, один из владельцев отметил, что в автомобиле нельзя снять задний ряд сидений, что ограничивает возможности перевозки крупных грузов.

Другие автомобилисты делятся опытом доработок. Например, один из владельцев заменил штатные динамики, установил брызговики, футляр для очков и светодиодное освещение в салоне. По его словам, стандартная акустика звучит довольно посредственно.

Также встречаются мелкие замечания по качеству сборки. Один из владельцев рассказал, что заглушки рейлингов местами протерли лакокрасочное покрытие на крыше. Кроме того, ему пришлось установить уплотнитель вдоль капота, чтобы в моторный отсек не попадал снег, а задняя дверь со стороны водителя закрывается не сразу.

Некоторые владельцы указывают и на другие мелочи. Например, датчик расхода топлива иногда показывает неточные данные, а в салоне ощущается недостаточная шумоизоляция. Кроме того, водители отмечают отсутствие датчика уровня омывающей жидкости. Несмотря на эти нюансы, большинство владельцев характеризуют Haval M6 как практичный и удобный семейный автомобиль.

До этого сообщалось, что аналитик дал прогноз курса рубля на ближайшие месяцы.