Что нужно знать о пенсиях в 2026 году

В 2026 году средняя страховая пенсия по старости составит ₽27,7 тыс., что на ₽1,9 тыс. больше текущего уровня. Повышение коснется более 38 млн граждан, получающих страховые выплаты. Об этом сообщает Mir24 .

Для мужчин возраст выхода на пенсию по старости составит 64 года, для женщин — 59 лет. Постепенное увеличение пенсионного возраста предусматривает повышение раз в два года до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году.

Социальная пенсия по старости в 2026 году увеличится до ₽16 тыс. 590 для граждан, не имеющих достаточного стажа или ИПК. Минимальный стаж для страховой пенсии — 15 лет, а минимальный ИПК — 30 баллов. Проверить свой стаж и ИПК можно через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение СФР.

Если стажа или баллов не хватает, гражданин может продолжить работу или приобрести индивидуальные пенсионные коэффициенты. Стоимость минимального взноса составляет ₽59 тыс. 241, максимального — ₽473 тыс. 933. Размер взносов будет скорректирован с ростом МРОТ в 2026 году.

Для оформления страховой пенсии необходимо подать заявление за месяц до достижения пенсионного возраста через МФЦ, СФР, работодателя или портал «Госуслуги». Понадобятся паспорт, трудовая книжка и подтверждающие документы о стаже. Заявление может подать сам гражданин или его представитель.

Досрочно на пенсию смогут выйти граждане с большим стажем работы: женщины с 37 годами стажа, мужчины с 42 годами — на два года раньше установленного возраста. Также досрочная пенсия доступна сотрудникам вредных производств, гражданам по состоянию здоровья и опекунам инвалидов.

Минимальный размер взноса, необходимого для «докупки» баллов, рассчитывается на основе МРОТ. В 2026 году МРОТ достигнет ₽27 тыс. 093, что автоматически увеличит стоимость пенсионных баллов.

Ранее сообщалось, что были названы семь признаков проблем с финансовой безопасностью.