Что общего у инфаркта и душной спальни: ученые пришли к неутешительному выводу

Группа исследователей из Университета Гриффита (Австралия) завершила исследование, изучавшее влияние температуры воздуха в спальне на уровень физиологического стресса у людей старше 65 лет. Результаты работы опубликованы в научном журнале BMC Medicine, пишет progorodsamara.

В ходе эксперимента, проводившегося в летний период, ученые непрерывно измеряли температуру в спальнях участников с помощью датчиков. Параллельно с помощью фитнес-трекеров фиксировались физиологические показатели сна, включая частоту сердечных сокращений.

Анализ полученных данных выявил, что температура воздуха около 24°C связана со снижением риска сильного стрессового отклика организма во время сна. Исследователи объясняют это тем, что при более высокой температуре тело активизирует систему охлаждения, увеличивая нагрузку на сердечно-сосудистую систему и препятствуя восстановлению.

Отмечается, что работа впервые в реальных условиях продемонстрировала прямую связь между температурой в спальне, сердечным ритмом и уровнем стресса у пожилых людей.

