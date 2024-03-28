Что произошло на рейсе Бангкок-Красноярск и почему пассажир впал в кому

По данным канала, на самолете отказала система подачи кислорода – а точнее, сначала была выявлена неисправность, в результате которой самолет не мог вылететь в Красноярск и задержался на один день. Стояло воздушное судно около суток, но в салон не шел кислород, и многим, пишет СМИ, стало плохо – были госпитализированы четверо, но у одного пассажира остановилось сердце.

Проблема в том, что в страховой компании не считают этот случай их случаем, а тайские врачи грозятся отключить от аппарата мужчину, если сумма в полтора миллиона не будет внесена.

При этом, по данным РИА Новости, сама компания «Аэрофлот» пока не прокомментировала ситуацию с мужчиной, но уже заявила, что информация о четырех пострадавших – неправда. Тем не менее, по факту инцидента уже возбуждено уголовное дело в СК на транспорте.