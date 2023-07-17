«Что-то на хипстерском»: самая известная российская шоколадка получила ребрендинг

Логотип «Аленки» стал плоским и минималистичным, и на то есть причины. Начиная с 2021 года в Москве стали открываться кофейни под брендом «Аленка + Товарищество». Именно с первого заведения на Страстном бульваре и появился запрос на актуальный логотип — до настоящего времени вход кофейни украшало только название, выполненное корпоративным шрифтом.

«Вариация на тему Энди Уорхолла (Американский прогрессивный художник 60-х — Прим. ред.)? Это у него все варианты Мэрилин Монро во всех цветах были»; «Учитывая, что сейчас продаваемые логотипы основаны на минимализме, особенно если речь именно о кофейнях, то вполне себе в духе этого дня. Здорово получилось!»; «Это какой-то Энди Уорхол а-ля рус»; «Что-то на хипстерском», — высказались россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что власти Украины забрали у Артемия Лебедева квартиры в Киеве.