«Что-то у него пошло не по плану»: дезертировавший из военной части под Брянском парень покончил с собой

Напомним, что в начале июня 20-летний парень из Алтайского края, проходивший срочную службу под Брянском, сбежал с автоматом Калашникова и 120 патронами к нему. Поиск молодого человека начали незамедлительно, однако операция затянулась почти на две недели.

По данным журналистов, тело сбежавшего срочника обнаружили в лесу. Предполагают, что парень покончил с собой. Рядом с ним полиция нашла две предсмертные записки.

«Интересно, он одумался, и понял, что попал в безвыходную ситуацию? Жалко парня, лучше бы вернулся с повинной»; «Крайне необдуманный поступок. Мне кажется, что изначально он не хотел убивать себя. Что-то у него пошло не по плану»; «Надеюсь, следствие разберется в причинах поступка парня», — комментируют новость пользователи социальных сетей.

Ранее россияне предполагали, что дезертир сбежал в ВСУ.