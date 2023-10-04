«Что-то в сердце шевельнулось»: предчувствие спасло жизнь бойцу СВО и его напарнику

На передовой ситуацию трудно предугадать, часто все идет не по плану. Но российские солдаты уже привыкли к тому, что им регулярно приходится подстраиваться под происходящее кругом, ведь задачу надо выполнить в любом случае.

Боец Антов В. вспомнил день, когда его с сослуживцами накрыла черная полоса. Правда, доверие интуиции и быстрота реакции спасли солдат.

«У нас была задача захватить опорный пункт противника. Туда выехали три КамАЗа бойцов и два танка. Но когда мы доехали до блокпоста, один танк сломался, вышла из строя система охлаждения. Пока думали, что делать, все ушли пить кофе, а мы с напарником сидели на танке. Тут у меня что-то в сердце шевельнулось, говорю: «Пойдем тоже попьем кофейку», — рассказал Антон.

Товарищ солдата отказывался, но боец его быстро уговорил. Кажется, тот понял странный намек. И как только солдаты встали и спрыгнули на землю, услышали «тук-тук-тук» по броне.

«Это были пули, которые летели как раз в то место, где мы сидели. Мы лежим, друг на друга смотрим, говорю: «Попили кофейку». Оказалось, мимо шли украинские ДРГшники (диверсионно-разведывательная группа — Прим. ред.) и решили снять легкую цель. Их потом поймали, но спасли нас буквально доли секунды», — отметил Антон в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам нашего собеседника, даже с одним танком бойцам удалось дойти до «опорника» ВСУ.



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