«Остались молодые, они были в шоке»: боец СВО одним автоматом отогнал ВСУ от товарищей

Боевой выход ничуть не похож на прогулку. Солдат получает задание, но не всегда видит и понимает, куда идти. Так произошло и с Александром В., который вместе с товарищами отправился на помощь своим сослуживцам.

По словам Александра, их группа должна была достать раненого и дать солдатам выйти из-под обстрелов ВСУ.

«Подходим, а все разрушено: не видно, в каком доме находятся наши. Вдруг увидели условный знак. Нам нужно было перебежать дорогу, а по ней постоянно работает танк. Сказать, что было страшно — это ничего не сказать. Но тут нам повезло, что с другой точки наши начали стрелять по противнику», — замечает В. в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Подоспевшие Александр с другими бойцами стали змейкой двигаться до места. Они быстро перебежали через дорогу и забежали в первый попавшийся дом. Еще через полсотни метров добрались до строения, где ждали подмоги.

«Там осталось четыре человека, из них два — молодых. Они вообще в шоке, и я вижу, что через дорогу часть пацанов пытается откатиться. Еще несколько сидят в воронке от снаряда и им буквально не дают поднять голову. Стреляют сразу 10 или 15 автоматов. Мы начинаем прикрывать своих: стреляем беспрерывно», — говорит солдат.

В итоге ВСУ ослабили огонь, и все ребята смогли спастись. Правда, раненый успел умереть, и достать его было никак нельзя. Вымотались так, что обратно Александр переходил дорогу пешком, хотя пара автоматов еще палила вслед.

«Я уже не юнец: когда на тебе бронежилет 18 кг, каска два килограмма, боекомплект девять магазинов, автомат и еще одежда, много не побегаешь. Причем ты бежишь по арматуре, кирпичам и камням, перепрыгивая воронки. Так что я просто шел. К счастью, добрался целым, а после такого нам сразу же прислали смену», — делится Александр.

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