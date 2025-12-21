Настоятель храма святых Космы и Дамиана в Москве, протоиерей Федор Бородин заявил, что злые слова и проклятия со стороны посторонних людей не могут нанести вред человеку, живущему по христианским заповедям. По его словам, верующий находится под Божьей защитой, пишет интернет-издание « Абзац ».

Священник отметил, что в Священном Писании говорится о бессилии незаслуженного проклятия. Магические практики и негативные высказывания не действуют на человека, который стремится к духовной жизни и уповает на Бога.

При этом отец Федор выделил исключение, связанное с отношением родителей к детям. Он подчеркнул, что резкие слова, произнесенные взрослыми в состоянии гнева, могут глубоко ранить ребенка и отразиться на его будущем. По мнению священника, ответственность за сказанное в таких ситуациях особенно велика.

Если негатив исходит от постороннего человека, Бородин советует не отвечать агрессией. Вместо этого он рекомендует обратиться к молитве, следуя евангельскому призыву молиться за обижающих.

В подобных случаях, по словам протоиерея, достаточно перекреститься и мысленно или вслух пожелать обидчику Божьего благословения.

