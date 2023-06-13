«Чтоб знали, что русского съела»: в Египте решили бальзамировать акулу, откусившую голову туриста

Акулу, которая откусила голову российскому туристу в Хургаде, бальзамируют и выставят в музее, сообщил местный портал Cairo24.

Египетские власти решили, что мумия хищника должна стать экспонатом Морского научного музея. Изначально ученые планировали изучить акулу, чтобы выяснить причины ее агрессивного поведения, а затем выпустить обратно в море. Однако рыбаки, которые выловили рыбу, передали ее исследователям уже мертвой.

Россияне же не оценили такое решение египетских властей.

«А за что такая честь акуле? Она вообще-то человека съела»; «А мумия-то зачем? Чтоб знали, что русского съела? Маразм»; «Египтяне из всего сделают шоу. Они бы и голову выставили»; «У египтян большой опыт мумификации. Им только дай мумию сделать», — пишут пользователи социальных сетей.

Морская хищница напала на российского туриста 8 июня. Во время «схватки» с акулой мужчина погиб.

Ранее россияне отказались купаться в море после нападения акулы на туриста в Хургаде.