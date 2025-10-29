«Чтобы двор убирали»: в Москве родная дочь подселила к ветерану ВОВ 17 мигрантов
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В московском районе Хамовники коммунальные службы организовали подселение 17 мигрантов-дворников к 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ), пишет портал «Страсти» со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Инициатором необычной схемы стала 80-летняя дочь пенсионерки, которая надеялась таким образом улучшить уборку двора.
Пожилая женщина, ранее работавшая в строительных компаниях, после выхода на пенсию активно занялась благоустройством придомовой территории. Особенное беспокойство у нее вызывала некачественная уборка снега зимой.
Местный техник объяснил ей, что проблема заключается в нехватке рабочих рук, поскольку трудоустроить мигрантов без постоянной регистрации невозможно.
Коммунальщики уговорили пенсионерку оформить регистрацию для работников в квартире ее 100-летней матери. В результате 17 граждан Киргизии получили прописку и около месяца проживали вместе с пожилыми женщинами.
О незаконной схеме стало известно правоохранительным органам, которые возбудили уголовное дело против 80-летней москвички. Ей грозит штраф до 500 тыс. руб.
Техник, предложивший этот план, подтвердил, что действительно просил оформить регистрацию для дворников, но речь шла только о двух людях, а не о 17.
