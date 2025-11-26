«Чтобы не мешали лечению»: вскрылись детали тотального контроля над семьями в «рехабе пыток»

Стали известны шокирующие подробности методов контроля, которые применяли сотрудники скандального реабилитационного центра в Дедовске по отношению к родителям своих подопечных. Как рассказала Telegram-каналу Алла, мать одной из пострадавших девочек, администрация заведения рассылала родителям специальную методичку с жесткими ограничениями.

Согласно этим правилам, родственникам запрещалось обсуждать с детьми самые обыденные темы. Под строгий запрет, в частности, попадали вопросы о настроении ребенка. На возмущение родителей сотрудники центра отвечали, что такие меры необходимы для успешной реабилитации и что любые «отвлекающие» разговоры могут помешать лечению.

Как пояснила женщина, людей систематически запугивали, утверждая, что без соблюдения этих правил выздоровление ребенка оказывается под угрозой. В качестве крайней меры они предлагали полностью изолировать подростка от внешнего мира и общения с семьей.

Алла отметила, что отдала в центр свою 16-летнюю дочь с поведенческим расстройством. Несмотря на то, что девочка провела в учреждении всего два месяца, этого оказалось достаточно для получения тяжелой психологической травмы. По словам матери, теперь ребенку предстоит длительное и дорогостоящее восстановление у профессиональных психологов.

Ранее Милонов призвал провести проверку всех реабилитационных центров после скандала в Дедовске.