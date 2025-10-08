Чтобы получить выплаты за брата-героя, ему пришлось через суд «похоронить» пропавшего отца

Житель, чей брат участвовал в специальной военной операции (СВО) на Украине, столкнулся с проблемой при оформлении компенсации в связи с его гибелью. Параллельно выяснились обстоятельства исчезновения его отца два десятилетия назад. Ситуацией занималась прокуратура Хабаровского края, о чем сообщили на официальном сайте.

Согласно информации от прокуратуры, мужчина, имеющий вторую группу инвалидности, потерял брата в ходе СВО. После обращения за положенными выплатами ему было отказано.

Причиной отказа стало отсутствие в базах данных органов ЗАГС какой-либо информации об отце, пропавшем 20 лет назад. Этот факт, а именно отсутствие записи о смерти, создало сложности в определении списка лиц, имеющих право на получение установленных законом денежных средств.

В связи с этим, прокуратура направила в судебные органы иск о признании отца погибшего военнослужащего умершим. Суд удовлетворил заявление, и брату погибшего участника СВО были выплачены 5 млн руб.

Ранее сообщалось, что во Владимире отказали в льготном питании сыну участника СВО.