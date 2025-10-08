Во Владимире отказали во льготном питании сыну участника СВО

Во Владимире возникла ситуация, когда ребенку, чей отец является ветераном специальной военной операции на Украине, было отказано в предоставлении льготного питания в школе. Причиной стало временное отсутствие отца в городе, об этом сообщила «Комсомольская правда».

Согласно информации издания, Юрий Куприянов, майор запаса и участник СВО, а также ветеран боевых действий в Сирии, отдал службе в рядах Вооруженных сил России 30 лет и имеет государственные награды, включая медаль Суворова.

За несколько месяцев до начала СВО Куприянов подал заявление об увольнении из армии, но в феврале 2022 года был направлен в зону боевых действий под Изюмом. Официальный приказ об увольнении был подписан в мае того же года, после чего он вернулся домой.

По словам Нины Куприяновой, жены военнослужащего, ранее семья проживала в военном городке в Бурятии, но в 2025 году они решили переехать во Владимир. Из-за трудностей с оформлением имущества, она с сыном переехали в новую квартиру первыми, в то время как муж остался в Бурятии.

В начале учебного года женщина предоставила в школу документ, подтверждающий статус сына как члена семьи участника СВО. Сначала мальчику было предоставлено бесплатное двухразовое питание, но позднее администрация школы запросила справки о регистрации ребенка и его отца по месту жительства.

«Я смогла предоставить лишь один документ — о прописке сына, ведь мужа пока в городе нет. И тогда нам сказали, что откажут в питании, поскольку супруг здесь не проживает», — пояснила Куприянова.

По ее словам, администрация ссылалась на указ губернатора, предусматривающий обязательное проживание участника СВО во Владимирской области для получения льготы.

Впоследствии семье потребовали предоставить документы на жилье и информацию о доходах. После этого ребенка перестали приглашать на школьные обеды.

«Я считаю, что не должно быть такого разделения. В жизни может всякое случиться — а вдруг, например, развод? Но ведь ребенок был, есть и остается членом семьи участника СВО. Тогда почему такая несправедливость?» — выразила свое возмущение Куприянова.

Как отмечает издание, городская администрация, в свою очередь, ссылается на действующее постановление о поддержке участников спецоперации и их семей. Чиновники предложили семье Куприяновых дождаться переезда ветерана СВО во Владимир для возобновления предоставления льготного питания.

Ранее сообщалось, что детей военнослужащего отправили в детдом, пока он был на фронте.