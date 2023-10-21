«Чтобы согревать наши сердца»: в Подольске двое распивали водку у Вечного огня

В Подольске двое нетрезвых граждан пришли погреться к Вечному огню и заодно выпить еще горячительного. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. По словам очевидцев, мужчины пришли на Площадь Славы сегодня в обед.

Подольчане разделились на два лагеря: одни спрашивали, почему очевидцы не вызвали на место полицию, а другие недоумевали — разве есть здесь что-то противозаконное?

«Вечный огонь и создан, чтобы согревать наши сердца, напоминать о предках. Пусть греются, главное, чтобы не занимались вандализмом. Вы же не фотографируете людей, когда на кладбище поминальную пьют. Или это совсем другое?» — спрашивает Роман Д.

Однако, по словам адвоката Ольги Власовой, здесь как минимум имеют место хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте. Но про осквернение Вечного огня речи не идет. Адвокат Вероника Кадовбенко добавила, что полицию вызывать действительно стоит.

«Это распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, штраф до 1500 рублей. Что касается уголовной ответственности за осквернение, то это статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Но здесь можно привлечь к уголовной ответственности только в том случае, если будет уничтожение или порча памятников», — подчеркнула Кадовбенко в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Даже если на Площади Славы нет захоронений, Вечный огонь все равно относится к защищаемым уголовным правом объектам.

«Если после распития спиртных напитков будет нанесена, например, какая-нибудь надпись на стеле, тогда можно будет привлечь к уголовной ответственности. И наказание грозит до трех лет лишения свободы либо штраф до трех миллионов рублей. Но в любом случае необходимо вызывать полицию и снять нарушение на телефон, чтобы была видеофиксация», — сказала адвокат.

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