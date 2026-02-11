«Чучело в огне, а разжигатель под статьей»: россиянам пригрозили реальными сроки за веселье на Масленице
Юрист Балакаев: поджигание чучела на Масленицу грозит крупным штрафом и арестом
Фото: [Широкая Масленица в Сестрорецком парке города Клин/Медиасток.рф]
Эксперт в сфере жилищного права Виктор Балакаев в беседе с изданием «Постньюс» обратил внимание на распространенную ошибку граждан. Многие воспринимают ритуал проводов зимы исключительно как народную забаву, забывая, что с юридической точки зрения это разведение открытого огня. А оно строго регламентировано.
Разводить костры запрещено в охранных зонах путепроводов и железных дорог, в лесополосах и городских лесопарках, а также вблизи автомобильных трасс. Более того, во многих регионах, включая Москву, на озелененных территориях городского хозяйства действует полный запрет на любые мероприятия, предполагающие открытое пламя. В период особого противопожарного режима требования только ужесточаются.
За подобное нарушение Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф. Для граждан его сумма может достигать 30 тысяч рублей. В зависимости от тяжести последствий и обстоятельств ответственность может быть и более серьезной, вплоть до административного ареста.
Ранее сообщалось, что Москва и Петербург стали лидерами по объему вкладов.