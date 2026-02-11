«Чучело в огне, а разжигатель под статьей»: россиянам пригрозили реальными сроки за веселье на Масленице

Эксперт в сфере жилищного права Виктор Балакаев в беседе с изданием «Постньюс» обратил внимание на распространенную ошибку граждан. Многие воспринимают ритуал проводов зимы исключительно как народную забаву, забывая, что с юридической точки зрения это разведение открытого огня. А оно строго регламентировано.

Разводить костры запрещено в охранных зонах путепроводов и железных дорог, в лесополосах и городских лесопарках, а также вблизи автомобильных трасс. Более того, во многих регионах, включая Москву, на озелененных территориях городского хозяйства действует полный запрет на любые мероприятия, предполагающие открытое пламя. В период особого противопожарного режима требования только ужесточаются.

За подобное нарушение Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф. Для граждан его сумма может достигать 30 тысяч рублей. В зависимости от тяжести последствий и обстоятельств ответственность может быть и более серьезной, вплоть до административного ареста.

