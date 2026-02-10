Чудеса перед Масленицей: необычное создание «заплыло» на дерево и заворожило жителей Подмосковья

В подмосковном Волоколамске зима преподнесла жителям необычный визуальный сюрприз. Как узнал REGIONS , на ветках одного из деревьев образовалась причудливая снежная шапка, поразительно напоминающая по форме морского конька — обитателя далеких тропических морей.

Снимок необычного природного явления был опубликован в местном сообществе «Волоколамск. Старший брат Москвы». Автор фотографии обратил внимание на удивительное сходство застывшего снежного нароста с экзотическим морским созданием.

«Как поразительно напоминает по форме морского конька, причем тот тоже прикрепляется гибким хвостом к стеблям растений и меняет окраску тела, полностью сливаясь с фоном, чтобы защитить себя от хищников и маскируясь во время охоты. Жаль недолго нам осталось наблюдать такие зимние картины», — точно подметил фотограф.

Волоколамцы в соцсетях активно обсуждают находку, отмечая особую красоту природы в последний месяц зимы, когда сочетание мороза, снега и периодически выглядывающего солнца создает уникальные пейзажи. Многие чувствуют приближение весны, что делает такие зимние картины особенно ценными и мимолетными.

Прогноз погоды подтверждает эти ощущения: к концу недели синоптики обещают в Волоколамске плюсовые температуры. Таким образом, этот причудливый «морской конек», появившийся благодаря игре стихий, может стать одним из последних заметных произведений уходящей зимы, своеобразным прощанием перед Масленицей и грядущим потеплением.

Ранее сообщалось, что самых креативных снеговиков сфотографировали в Подмосковье.