Чудо в операционной: пациент разговаривал с хирургами во время операции на сердце

В Тульской областной клинической больнице пациенту с нарушением сердечного ритма успешно выполнили катетерную операцию на сердце в условиях седации, без применения общего наркоза. Вмешательство продлилось два часа, сообщает Тульская пресса.

Врачи использовали малоинвазивный доступ через вену на ноге для подведения катетера к сердцу. На протяжении всей процедуры пациент находился в сознании, что позволило хирургу корректировать свои действия на основании обратной связи и ощущений больного. После завершения операции пациент самостоятельно воспользовался телефоном, чтобы сообщить родным о результатах.

Как сообщили в учреждении, данная методика применяется с осенью 2025 года, за это время проведено более 60 подобных вмешательств. В общей сложности почти 40% от 21 600 операций, выполненных в больнице за год, сделаны с минимальным обезболиванием. Такой подход сокращает время реабилитации и предоставляет возможность лечения пациентам с непереносимостью общего наркоза. В планах медучреждения на 2026 год — освоение трансплантации печени.

Ранее сообщалось, россияне массово переходят с краткосрочных туров на зимовку в Таиланде.