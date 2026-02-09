Чудо за 260 миллионов: вся Россия подарила мальчику из Ногинска шанс на жизнь

Сбор средств на лечение 12-летнего Артема Сарданяна из подмосковного Ногинска успешно завершен, сообщает REGIONS . За чуть более чем год удалось собрать необходимые 260 млн рублей, которые позволят подростку с прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшенна получить дорогостоящий препарат в клинике Дубая.

Редкое генетическое заболевание, ведущее к постепенной потере мышечной функции, требовало немедленного и высокотехнологичного вмешательства. Стоимость терапии в 2,9 млн долларов оказалась неподъемной для многодетной семьи. Родители мальчика обратились за помощью. Мама мальчика Милана Сарданян подтвердила, что иного выхода просто не было, но они постоянно верили в чудо.

История получила широкий резонанс. К сбору подключились три благотворительных фонда: «От Сердца к Сердцу» имени Е. М. Примакова, «Анна Мария» и «Добро Народу». Но главной движущей силой стали тысячи частных жертвователей по всей стране. Помощь приходила в разных формах: от прямых переводов до масштабных акций.

В апреле прошлого года в Ногинске состоялся благотворительный концерт под лозунгом «Артем, ты победишь!». Летом эстафету поддержки подхватил Краснодар, где армянский культурный центр организовал турнир по нардам в пользу мальчика. Осенью спортивный клуб «Горцы» провел соревнования с благотворительной составляющей. Активную помощь также оказывали представители армянских диаспор в Санкт-Петербурге и других городах.

Таким образом, история, которая начиналась как личная трагедия одной семьи, превратилась в общенациональный проект спасения. Собранная сумма открывает Артему путь к лечению, которое способно остановить развитие разрушительного недуга.

