В Московской области зафиксирован случай редкого инфекционного заболевания. Как сообщил ТАСС заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин, состояние пациента с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» оценивается как средней степени тяжести.

«В настоящий момент клинических проявлений болезни не зафиксировано», — сказал он о втором человеке.

Оба находятся под наблюдением врачей в инфекционном отделении Домодедовской больницы, где им оказывается вся необходимая помощь. Забелин добавил, что министерство здравоохранения совместно с Роспотребнадзором проводит все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, симптомы которого включают лихорадку, сыпь и увеличение лимфоузлов. Вирус может передаваться человеку от животных, а также от человека к человеку. При легком течении болезнь обычно длится 2–3 недели и проходит самостоятельно. Ситуация находится на постоянном контроле властей Подмосковья.

