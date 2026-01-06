Чудом остался жив: врачи боролись за мужчину, который получил страшную рану от лыжи товарища

На горнолыжном курорте Сахалина турист получил тяжелое резаное ранение головы в результате столкновения на склоне. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Shot.

По данным источника, инцидент произошел во время спуска. Мужчина, не использовавший защитный шлем, столкнулся с другим лыжником. В результате удара металлический кант (острое ребро) лыжи одного из участников инцидента рассек кожные покровы головы второго, что вызвало сильное кровотечение.

Служба спасения оперативно эвакуировала пострадавшего в медицинский пункт курорта, где ему была оказана первая помощь. По последней информации, состояние мужчины стабилизировалось, угрозы для жизни нет, он проходит восстановительный период. Сам пострадавший заявил, что в дальнейшем намерен использовать защитную экипировку.

