«Чуть не попала под колеса»: мужчина спас девочку, выбежавшую на проезжую часть в Дмитрове

Мужчина спас девочку, которая выбежала на проезжую часть и чуть не попала под колеса автомобиля. Об этом в соцсетях рассказала мама ребенка, передает «Московский комсомолец» .

Со слов женщины, инцидент произошел в Дмитрове, когда она с двумя детьми выходила из аптеки. Старший ребенок побежал на детскую площадку через проезжую часть.

«По дороге, на которую дочка уже почти выбежала, неслась машина. Парень прыгнул и схватил Машу, перевернул ее на себя», — рассказала женщина.

Она добавила, что с ребенком все в порядке. Женщина расстроилась, что успела сказать мужчине только спасибо. Сейчас она хочет найти его, чтобы отблагодарить. Мама девочки попросила тех, кто знает героя, выйти на связь.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» вытащили из пострадавшей в ДТП машины троих человек, включая ребенка.