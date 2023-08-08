«Чуть не умерла из-за невылеченного зуба»: пациентку спасли врачи в подмосковном Пушкино

Пациентка в тяжелом состоянии с острым гнойным воспалением поступила в отделение челюстно-лицевой хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что при поступлении в медучреждение пациентка уже с трудом могла самостоятельно дышать. У женщины была выявлена флегмону дна полости рта, которая распространилась на шею и грудную клетку и даже вызвала медиастинит.

Примечательно, что за жизнь сорокалетней женщины в операционной сражались сразу две бригады врачей, также был срочно вызван торакальный хирург из МОНИКИ имени Владимирского Алексей Машичев.

«Через воротникообразный разрез и разрезы по передней поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы и в подключичной правой области послойно были пройдены все мягкие ткани. В „зоне операции“ оказались лицо, шея, грудь — везде внутри тканей гной. Участки некроза были удалены, все промыто и очищено от гноя, поставлены трубчатые двупросветные дренажи», — рассказал завотделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Бунев.

При этом после операции данная пациентка еще почти две недели провела в реанимации, а потом продолжила получать мощную антибактериальную терапию. В скором времени она будет выписана на долечивание домой.

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