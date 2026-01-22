«Чуть ребра не поломали в давке»: как челябинцы выживали в мороз в переполненных автобусах

В морозное утро 22 января работа общественного транспорта в Челябинске оказалась парализована. Жители города массово пожаловались на длительные задержки и перебои в движении ключевых маршрутов, соединяющих спальные районы с центром. Поступающие в редакцию 74.ru сообщения описывают схожую картину: автобусы не приходят по расписанию, а пассажиры вынуждены долго мерзнуть на остановках.

Жалобы горожан: «Всегда так. Как морозы — автобусы не ездят».

Одной из первых с проблемой столкнулась Юлия, ожидавшая автобус № 64 у жилого комплекса «Александровский».

«На весь Северо-Запад ни одного автобуса № 64. Видимо, опять мороз зимой пришел неожиданно», — с иронией прокомментировала она ситуацию, проведя на морозе 10 минут и в итоге выбрав альтернативный маршрут с пересадкой.

Еще более эмоциональное обращение поступило от Ирины, ежедневно пользующейся автобусом № 4 (маршрут ЧТЗ — центр). По ее словам, проблемы начались с понедельника, а в четверг ожидание растянулось до 35 минут.

«Сегодня мы простояли 35 минут и замёрзли, да ещё кое-как влезли, чуть ребра не поломали в давке. Всегда так. Как морозы — автобусы не ездят... О простых людях никто не думает», — возмутилась женщина, раскритиковав работу транспортных служб.

Объяснения перевозчика: «Замерзают колодки в пути следования»

В официальном комментарии диспетчерской муниципальной Службы организации движения подтвердили факт задержек. Представитель МУПа пояснил, что, несмотря на выход всего транспорта на линию (на маршрут № 4 даже был добавлен дополнительный автобус), экстремально низкие температуры стали причиной технических сбоев.

«Сегодня действительно наблюдаются задержки... Бывает, замерзают колодки в пути следования, бывает, что воздух не качает... Водитель останавливается, на ходу ремонтирует и снова отправляется в путь», — заявили в службе, принеся извинения пассажирам.

Ранее сообщалось, рейсы трех межмуниципальных автобусных маршрутов на Сахалине отменили из-за ухудшения погоды.