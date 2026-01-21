Островной транспортный коллапс: как метель парализовала связь между городами на западе Сахалина

Из-за резкого ухудшения погодных условий на западе Сахалина полностью приостановлено движение междугородних автобусов, связывающих столицу региона с целыми районами. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта, с 22:00 20 января введены временные ограничения.

Под запрет для движения общественного транспорта попали два ключевых участка: трасса Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск (с 139-го по 222-й километр, отрезок Томари — Красногорск) и автодорога Углегорск — Орлово. В связи с этим полностью отменены рейсы трех межмуниципальных маршрутов: № 523 (Южно-Сахалинск — Углегорск), № 525 (Южно-Сахалинск — Красногорск) и № 527 (Южно-Сахалинск — Шахтерск).

Таким образом, Южно-Сахалинск временно оказался отрезанным от Углегорского и Томаринского районов. Ограничения введены в целях безопасности пассажиров и водителей. Возобновление движения автобусов будет возможно только после стабилизации метеообстановки и улучшения состояния дорожного покрытия на указанных трассах.

Ранее сообщалось, что из-за морозов в Кузбассе 19 января отменили 377 междугородних автобусных рейсов.