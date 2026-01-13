Чувашия вернулась в нулевые: местные жители из-за отключенного 4G массово перешли на «секс по телефону»
Mash: в Чувашии при отключенном 4G работает только сайт для взрослых
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Чувашии сложилась парадоксальная ситуация с доступом в интернет, пишет телеграм-канал Mash. С декабря 2025 года в регионе наблюдаются серьезные перебои в работе мобильной связи 4G.
Власти заявляют, что ограничительные меры введены на федеральном уровне, и ни региональное министерство, ни операторы связи не могут повлиять на сроки их отмены.
В результате этого местные жители, по ироничному замечанию наблюдателей, «телепортнулись в нулевые». На фоне того, что перестали нормально работать банковские приложения, портал «Госуслуги», зарядки для электромобилей, паркоматы и другие, казалось бы, важные сервисы, неожиданную популярность и доступность приобрел один специфический ресурс.
Местные программисты, проверив доступность около 200 тыс. местных сайтов, обнаружили удивительный факт. Сайт с контентом для взрослых, предлагающий услуги «секса по телефону», оказался внесен в так называемые «белые списки» и продолжает работать даже при отключенном мобильном интернете.
В то время как социально значимые и инфраструктурные сервисы оказались парализованы, этот ресурс остается стабильно доступным. Жители региона с иронией отмечают, что в сложившихся обстоятельствах приоритеты цифровизации выглядят весьма своеобразно.
