«Чувство вины и стыд»: выяснилось, как бабушки и дедушки могут испортить ребенка

Сегодня в России отмечается День бабушек и дедушек. У многих теплые воспоминания из детства неразрывно связаны с деревенским домиком и запахом бабушкиных пирожков.

Прародители играют в жизни и воспитании ребенка серьезную роль, а некоторые из них даже выполняют функции мамы и папы. Однако, рассказала психолог Маргарита Алексеева, в некоторых случаях их слишком заметное присутствие может негативно сказаться на будущем малыша.

«Когда вокруг маленького человека есть большое количество любящих взрослых, например, бабушка с дедушкой, тети, это хорошо, потому что появляется больше опор, разного общения. Опасность может быть только в той ситуации, когда у бабушек и родителей плохие отношения, когда они между собой конфликтуют, в том числе на предмет того, как воспитывать ребенка», –– рассказала Алексеева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, малыш может стать центром этого конфликта. Из него делают жертву обстоятельств.

«Говорят, что родители много работают, а он бедный-несчастный, его не любят, его бросили. Ребенок все это впитывает, как губка. Могут говорить, что бабушка малыша любит сильнее, чем мама, поэтому и он должен бабушку любить сильнее, чем маму», –– добавила психолог.

Также, уточнила собеседница, губительны для психики подрастающего поколения любые истории, когда мама придерживается более современных взглядов на воспитание, а бабушка, наоборот, традиционных и даже старомодных.

«Все это создает условия для того, чтобы личность ребенка становилась пограничной, когда он не знает, на что опереться в жизни, у него нет границ, он не знает, что такое норма, потому что для него норма, и когда бабушка ему все разрешает, и когда мама не разрешает ничего. И в этом самая большая проблема. Когда ребенок подрастает, в нем появляется очень много стыда, чувство вины, что это все из-за него, потому что в любом конфликте его приплетают», –– подытожила эксперт.

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