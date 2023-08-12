«Чувствовал, что век у него короткий»: офицер оставил записки незадолго до гибели на СВО

Владимир Хабусов погиб в свои 22 года на передовой. Он был в составе отряда разведчиков, когда украинцы забросали наших бойцов минами. После гибели молодого офицера сослуживцы отправили его вещи родным.

Мама молодого лейтенанта, Светлана Эдуардовна, заметила среди полученных вещей необычный рисунок. Его Володя сам нарисовал перед первым боем.

«Он, скорее всего, чувствовал, что век у него короткий. Или же на всякий случай. Но на обороте были перечислены его любимые песни, фильмы, имена девушек, с которыми он дружил. Надписи: «На память моим» и «Мы лишь пешки в игре королей», а еще внизу — «Офицер ВС РФ Буран», — говорит Хабусова.

Родные тяжело переживают гибель Владимира. У него осталась младшие братья и сестра. По словам мамы, когда Володя учился и приезжал в отпуск, будь это зимой или летом, обязательно привозил всем подарки.

«На втором курсе мне купил телефон, папе подарил хороший коньяк, сестренке — подвеску золотую, а двум младшим братьям — по игрушке. А когда начал работать, постоянно мелких баловал. Заказывал им доставкой пиццу или суши. А еще оплатил учебу сестры за год: она учится на юриста», — объясняет наша собеседница.

Как говорит Светлана, у Володи с сестрой была разница в полтора года, и дети выросли как двойняшки.

«Доча частенько плакала, когда он уехал учиться, скучала сильно. И сейчас сильно переживает гибель брата», — отмечает женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Военных родственников у Хабусовых нет, поэтому все удивились, когда круглый отличник и аккуратист Володя вдруг решил пойти по военной стезе.

«Видимо, судьбой это было заложено в Вове», — делает вывод мать.

О том, как сложилась судьба Владимира Хабусова, читайте здесь.