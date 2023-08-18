«Чувствует, что он хозяин»: выяснилось, как ипотека спасает от развода

Ипотечный кредит может укрепить семью и спасти от развода. Такой информацией поделился психолог Марсель Сультеев.

По словам специалиста, зачастую молодожены живут у родителей: или у мужа, или у жены. Построить совместный быт в гармонии в таком случае сложно.

«Часто родители вмешиваются в дела молодоженов, союз которых пока не окреп. Молодые люди не понимают себя, встают на сторону родителей, принимают их позицию и идут против супруга», — пояснил психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому ипотека, то есть свое отдельное жилье, действительно спасает от развода, уточнил собеседник.

«Кроме того, когда семейная пара берет ипотеку, они уже подсознательно готовятся строить семью на долгосрок. Квартира — свое гнездышко, а значит создание семьи и продление рода, то есть рождение детей. Это также положительно влияет на укрепление семьи», — добавил Сультеев.

Многие ссоры происходят из-за нехватки денег, а ипотека, поясняет Марсель Сультеев, повышает финансовую грамотность. Супруги учатся распределять средства так, чтобы были деньги и на ипотеку, и на жизнь. Они обретают навык договариваться друг с другом о своих финансах.

«И конечно же, когда мужчина, муж приходит домой, он чувствует, что он хозяин, что деньги, которые он платит банку — это не в пустоту, не в аренду, а для себя. И также женщина, когда осознает себя хозяйкой, чувствует удовлетворение, наполненность любовью. И это, разумеется, укрепляет семью», — подытожил собеседник.

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