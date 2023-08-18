Вдвоем или с государством: разбираемся, как сделать взносы по ипотеке более посильными

Ипотека может стать хорошим способом приобрести недвижимость. Банки в России предлагают достаточно выгодные и оптимальные условия, но в любом из случаев взять этот вариант кредита одному финансово невыгодно, а платить его сложнее.

Один из популярных видов ипотечного кредитования – это возможность делить ипотеку пополам. В этом случае у людей не должно быть брачных обязательств или должен присутствовать брачный договор, где прописано, что ипотека – это доля обоих супругов наравне.

«Плюс такого решения в том, что можно получить в два раза больше льгот и сумму налогового вычета. Второй вариант – это сниженные ставки по ипотеке для молодых семей, многодетных и родителей-одиночек», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

В этом случае ставка не будет высокой, примерно 5,6% годовых, но есть ограничения по субсидируемой стоимости квартиры. Так же, как и ипотека по программам от государства, где часть процентов оплачивает госбюджет, и тогда ставка становится минимальной.

У каждого предложения есть тонкости и подводные камни. Один из них – оформление обязательной страховки жизни и имущества, так как банк несет колоссальные риски. Она включается в фиксированный процент, но стоит в год немало.

«Ее можно перекрыть налоговым возвратом, но если не продлить вовремя, банк вправе увеличить до средней процентной ставки», – уточнил эксперт.

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