ЧВК «Аленка»: в Воронежской области добровольцы отправили на фронт километры масксетей

Город Нововоронеж прославился на всю страну своей статуей Аленки. Зимой там открыли мастерскую по плетению маскировочных сетей, которую назвали в честь достопримечательности — «ЧВК Аленка». К военным образованиям активисты отношения не имеют, а название расшифровывается как «честная вязальная компания».

Одна из активисток Юлия Муравлева рассказала нашему корреспонденту, чем занимается ЧВК из Воронежской области, и что сподвигло девушку тратить свободное время на помощь фронту.

«Мы начали работать с 10 февраля, и с тех пор на передовую передали почти четыре тыс. квадратных метров укрытия для бойцов», — говорит Муравлева журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Активисты собирались разными составами: помогали прихожане местного храма и члены совета ветеранов. Изъявляли желание помочь даже дети, но всех этих помощников в последнее время брать перестали — перешли на стандарты Министерства обороны и начали плести строго по определенным требованиям.

«В начале сентября мы переехали в просторное помещение. Знакомый предприниматель бесплатно нам его предоставил. Мы добровольцы, и ничего не получаем за свой труд. Уточняю, потому что к нам приходили люди. Они просили, чтобы им в волонтерской книжке отметку поставили за то, что они денек посидят у нас в мастерской. Но это не наша история», — делится активистка.

У каждого ЧВКашника свои резоны приходить и заниматься общественной работой.

«В конце декабря прошлого года на СВО погиб мой коллега, друг, опытный боец, неоднократно участвовавший в боевых действиях. Ему было 29 лет. Наверное, это меня и сподвигло прийти в мастерскую. Поддержка нашим бойцам сейчас просто необходима. Я очень благодарна парням за их нелегкий труд и наше мирное небо над головой», — объясняет Муравлева.

Ранее мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей провели волонтеры Подмосковья в Балашихе.