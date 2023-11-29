Слет руководителей предприятий агропромышленного комплекса состоялся в Шатуре

В подмосковной Шатуре подвели итоги уборочной кампании с участием порядка тридцати руководителей агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Отмечается, что в рамках слета, аграрии обсудили меры поддержки сельхозтоваропроизводителям, рассмотрели вопрос привлечения кадров на производство. Также в повестке вопрос создания совета руководителей предприятий АПК — для обмена опытом по внедрению современных технологий, направленных на эффективное производство и переработку сельхозпродукции.

Традиционно, в день проведения мероприятия, прошла дегустация и выставка-продажа натуральной фермерской продукции. Также для всех гостей прошло праздничное чаепитие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал привлекать сотрудников в сферу АПК с помощью льготной ипотеки.