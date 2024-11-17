Российские военнослужащие, вне всякого сомнения, добиваются успехов в тактических и иных аспектах боевых действий по всей линии фронта, передает со ссылкой на политолога и аналитика Джорджа Барроса американский телеканал CNN.

Медиа констатирует, что россияне укрепляют свои позиции, особенно на востоке и юго-востоке Украины, лишая ВСУ боеспособности даже контратаковать.

«Плохие новости для Украины продолжают поступать. Сейчас инициатива линии фронта принадлежит России. Она успешно использовала тактические достижения и укрепляет их», — сказал Баррос.

В качестве подтверждения сказанному выше Баррос призвал обратить внимание на подавляющее преимущество России на поле боя в районе ключевого города Курахово, которому, как считает собеседник телеканала, осталось недолго находиться под контролем киевских властей.

Ранее сообщалось, что российские военные в рамках осуществления взятия под контроль всего региона Донбасса уже находятся на территории крупного и стратегически важного города Курахово в ДНР. В настоящее время россияне концентрируют свои силы, активно высаживают пехоту, проводят механизированные заезды и в целом значительно продвинулись вглубь города.