CNN: ФБР вернет Трампу изъятые при обыске секретные документы и личные вещи

Ожидается, что Федеральное бюро расследований (ФБР) передаст президенту США Дональду Трампу секретные документы, которые были изъяты у него в ходе обысков в 2022 году в рамках дела о незаконном использовании служебной информации, а также о хищении и уничтожении документов, передает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, Трампу вернут его личные вещи, такие как футболки, открытки и фотографии с известной певицей Селин Дион.

8 августа 2022 года ФБР провело обыск в его поместье в штате Флорида в связи с расследованием о неправомерном использовании служебных данных. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позже пояснил, что сам санкционировал запрос на ордер.

Трамп не находился на месте в момент обыска, в ходе которого было изъято множество документов, включая секретные. Рассмотрение дел было прекращено после его победы на выборах, поскольку действующий президент не может быть под судом.

Ранее сообщалось, что более 40 тыс. государственных служащих согласились на предложение администрации президента Трампа покинуть свои должности по собственному желанию с получением выходного пособия на восемь месяцев.