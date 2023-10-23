CNN: Израиль не станет прекращать огонь по сектору Газа даже для переговоров о заложниках

Переговоры об освобождении захваченных ранее палестинскими радикалами ХАМАС заложников, томящихся в секторе Газа, не станут поводом для остановки бомбардировок анклава, проинформировал в беседе с журналистами американского телеканала CNN высокопоставленный израильский чиновник.

По словам собеседника телеканала, у него отсутствует также информации о возможных призывах к Израилю со стороны Вашингтона отложить на время наземную операцию в Газе.

«Прекращения огня не будет даже во время переговоров об освобождении более чем 200 заложников, так как нельзя допустить, чтобы гуманитарные усилия повлияли на миссию по ликвидации ХАМАС», — заявил высокопоставленный израильский чиновник.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на тысячи.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».