CNN: Пентагон знал об украинских атаках на российские аэродромы

Американские военные власти были в курсе подготовки украинских атак на российские авиабазы, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на CNN.

Источники иностранных обозревателей сообщают, что министр обороны США регулярно получал доклады о планируемых ударах, хотя прямого контакта с украинской стороной не поддерживал. Координация ударов, получивших кодовое название «Паутина», велась более полутора лет.

Основной удар пришелся на стратегические аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, где в результате атак беспилотников возникли возгорания авиатехники. По данным Минобороны РФ, аналогичные инциденты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были предотвращены.

Напомним, что в России квалифицировали произошедшее как террористические акты. Ведется расследование соответствующего уголовного дела.

Ранее эксперт выразил мнение, что атаки Украины на Иркутскую область могут повториться.