CNN: Пентагон знал об украинских атаках на российские аэродромы
CNN: главе Пентагона докладывали об ударах Украины по российским объектам
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Американские военные власти были в курсе подготовки украинских атак на российские авиабазы, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на CNN.
Источники иностранных обозревателей сообщают, что министр обороны США регулярно получал доклады о планируемых ударах, хотя прямого контакта с украинской стороной не поддерживал. Координация ударов, получивших кодовое название «Паутина», велась более полутора лет.
Основной удар пришелся на стратегические аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, где в результате атак беспилотников возникли возгорания авиатехники. По данным Минобороны РФ, аналогичные инциденты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были предотвращены.
Напомним, что в России квалифицировали произошедшее как террористические акты. Ведется расследование соответствующего уголовного дела.
Ранее эксперт выразил мнение, что атаки Украины на Иркутскую область могут повториться.