Американский телеканал CNN обрисовал нерадужные перспективы для ВСУ, в случае, если Запад окончательно ставит Киев без финансовой и военной поддержки.

Как сообщает медиа со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США, в лучшем сценарии можно смело вести речь о значительном отступлении украинской армии, а в худшем — о полной капитуляции Украины максимум к лету 2024 года.

«Нет никаких гарантий успеха с нами, но они точно потерпят поражение без нас», — заявил собеседник журналистов.

Он обратил внимание, что продолжающиеся треволнения в конгрессе США по военной помощи Украине уже значительно влияют происходящее на передовой: ВСУ экономят снаряды, в то время как Армия России, по самым скромным подсчетам, превосходит украинские войска в пять-семь раз.

«Украинское командование считает, что влияние на их огневую мощь привело к дополнительным потерям среди украинских военнослужащих», — сообщил изданию украинский чиновник.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.