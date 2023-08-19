CNN: власти США ожидают добровольной сдачи Трампа до конца следующей недели

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп, как надеются американские правоохранители, сам и добровольно сдастся властям в тюрьме округа Фултон, что в штате Джорджия. И это произойдет в конце следующей недели, со ссылкой на информированный источник передает телеканал CNN.

В то же время Трамп пока не делал никаких заявлений относительно своей возможной добровольной сдачи в руки американскому правосудию.

Напомним, в соответствии с решеним суда бывший президент США Дональд Трамп и еще два десятка десяткам проходящих по делу о попытке якобы подтасовать итоги президентских выборов 2020 года в штате Джорджия обвиняемых обязаны добровольно сдаться властям не позднее 25 августа нынешнего года.

Ранее американист Александр Домрин определил вероятность выдвижения новых обвинений против Трампа.