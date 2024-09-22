В подмосковном Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в «Крокусе»

22 сентября, спустя полгода после трагедии, в Павшиной пойме в Красногорске Московской области состоится панихида по жертвам теракта в концертном зале «Крокус сити холл», сообщает РИА Новости со ссылкой на настоятеля Никольского собора Василия Лосева.

Сообщается, что Никольский собор выбран не случайно. Именно там с 22 марта нынешнего года был размещен церковный штаб помощи пострадавшим.

«У нас будет в 8.30 начинаться литургия. На литургии провозгласим заупокойную ектению, и по окончании литургии совершим панихиду, около 10.30 — 11 часов», — рассказал настоятель Никольского собора.

Напомним, теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» случился 22 марта 2024 года. Ворвавшиеся в здание террористы открыли огонь из автоматического оружия по мирным гражданам, а после подожгли зрительный зал. В результате произошедшего погибли 145 человек.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября срок ареста четверым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус» в Красногорске.