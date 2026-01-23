Cтройфирма обманула десятки жен участников СВО и оставила их с ипотекой за руины

Пострадавшими оказались десятки семей, в том числе 25 семей участников специальной военной операции (СВО), из Крыма и Ростовской области. Общий ущерб оценивается в 500 млн руб.

Люди рассказали, что воспользовались льготной военной ипотекой, чтобы построить собственное жилье. Однако после перечисления крупных сумм застройщику работы либо не велись, либо были выполнены некачественно и вскоре остановились.

Например, семья одной из пострадавших внесла 5,3 млн руб., но за год на участке возвели лишь фундамент. В случае другой девушки застройщик успел построить стены, но экспертиза показала, что недострой уже является аварийным и небезопасным.

Теперь семьи столкнулись с двойной проблемой: дома не будут сданы в срок, а это автоматически ведет к увеличению процентной ставки по льготной ипотеке. Выплаты по кредиту, взятому на несуществующее жилье, могут стать для них неподъемными.

Ситуация в регионах развивается по-разному. Семьи военных из Ростовской области получили поддержку от профильного фонда при правительстве, который пообещал покрыть их ипотечные обязательства.

Жены участников СВО из Крыма обращаются во все инстанции с просьбой о такой же помощи, но пока решение по их вопросу не принято.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Двоих подозреваемых поместили в следственный изолятор (СИЗО), третий фигурант, по данным следствия, скрылся на территории Армении и объявлен в международный розыск.

Ранее в Подмосковье направили в суд дело о хищении 68,8 млн рублей, выделенных на капремонт.