Cвыше 30 тыс. человек из приграничья эвакуированы в ПВР 65 регионов РФ

После наступления украинских войск в Курской области произвели эвакуацию около 112,3 тыс. человек, сообщила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека. Она отметила, что примерно 40 тыс. граждан либо отказались выезжать, либо уже вернулись обратно, как передал информационный портал «Аргументы и факты».

«Еще свыше 100 тыс. разместились самостоятельно у родственников и знакомых. И есть порядка 40 тыс. жителей, которые отказались эвакуироваться либо уже вернулись в места постоянного проживания. Некоторые буквально в бронежилетах копали картошку на своих огородах», — сказала Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что примерно 12,3 тыс. эвакуированных, среди которых 3,7 тыс. детей размещены во временных пунктах и социальных учреждениях.

Уполномоченный по правам человека сообщила, что в ее офис поступили заявки на розыск более 1000 жителей Курска, которых насильно вывезли украинские вооруженные силы после начала боевых действий.

Москалькова также подчеркнула, что на территории России функционирует 960 пунктов временного размещения в 65 регионах, которые принимают эвакуированных из приграничных зон.

В этих центрах находится 30,4 тыс. человек, среди которых 7,7 тыс. — дети.

Ранее сообщалось, что Армия России эвакуировала первую группу гражданских из Угледара.