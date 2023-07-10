«Да вот, водку слушаю»: казахские инженеры изобрели наушники, от которых можно опьянеть

На стенде Казахстана на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали «цифровой алкоголь». Он представляет из себя наушники, которые воспроизводят определенные звуки, способные за несколько секунд вызывать у слушателя ощущения, сравнимые с опьянением, рассказали создатели агрегата «Подъему».

По словам изобретателей, наушники окажутся настоящим спасением для тех, кто очень устает, однако не пьет и не курит. Подобный вариант расслабления они рекомендуют попробовать госслужащим, учителям и медработникам, чтобы отдохнуть после рабочего дня.

Эффект опьянения создатели наушников объясняют воздействием на вестибулярный аппарат слушателя и сравнивают его с употреблением крепкого алкоголя или плаваньем в лодке. Сообщается также, что продавать разработку они планируют за две тысячи долларов.

«Ага, обманщики, они наушники просто намазали спиртом»; «Ждем, когда можно будет похлопать три раза, сказать что-то и опьянеть»; «Что делаешь? Да вот, водку слушаю»; «А можно также, но с цифровыми деньгами? Послушал что-то, и они сами заработались», — посмеялись россияне в Сети.

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